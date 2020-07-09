Milli antrenör sevgilisinden kaçan kadını, böyle korudu | Video
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Sevgilisinden kaçan genç kadın yaşadığı korkuyla gördüğü ilk yere, Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan’ın spor salonuna sığındı. Kadının arkasından salona gelerek saldıran öfkeli adamı tecrübeli antrenörün etkisiz hale getirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşananları anlatan Daşdan, "Ofisime kadar girdi bayanın üzerine saldırmaya çalıştı, boğuşma oldu ama yine de kadına dokundurmadık" dedi.