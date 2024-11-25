Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AHaber'de önemli açıklamalarda bulundu... CHP'li belediyelerin "MEB kreşleri kapatıyor" açıklamasına değinen Bakan Tekin "Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" ifadelerini kullandı.
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