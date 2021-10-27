Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:57
01:09
Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşı Stefanoviç’i ağırladı | Video 27.10.2021 | 16:12
02:02
46:49
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi 27.10.2021 | 12:57
02:23
11:32
04:42
Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video 27.10.2021 | 10:49
00:37
İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video 27.10.2021 | 10:28
03:28
01:00
00:57
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video 26.10.2021 | 23:13
00:54
00:29
Fethiye’de bir minibüs alev aldı | Video 26.10.2021 | 22:59
01:00
00:48
00:45
01:29
02:59
18:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç'i bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Stefonaviç'in Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlıkça görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede, Akar tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından çizilen çerçevede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki ilişkilerin geliştirilmesine hızla devam edileceği, Türkiye ve Sırbistan arasındaki diyaloğun bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığı, Balkanların barış ve istikrarının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığının ifade edildiği belirtildi.