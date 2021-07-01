Video Haber Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video
01.07.2021 | 16:50

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo'nun resmi davetlisi olarak geldiği başkent Duşanbe'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Millet Sarayı'nda Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi. Akar görüşmede yaptığı açıklamada, kardeş ve akraba vatan Tacikistan ile Türkiye arasındaki başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere ortak tarihi, kültürel ve dini bağlara dikkat çekerek, savunma, güvenlik ile askeri eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğinin derinleştirmesine yönelik kararlılığını ifade etti. Akar ayrıca, terör örgütü FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Bakan Akar, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, ülkede yatırım yapan iş insanları ile bir araya geldi. Akar, ayrıca "Somoni Anıtı"nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

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