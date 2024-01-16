Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Terör örgütüne ağır darbeler indirdik" | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenleniyor. Oturumda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.
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