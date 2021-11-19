Video Haber Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video

Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video

19.11.2021 | 14:40

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşeceğiz” açıklamasına CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden tepki yağıyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenlerden oldu. Kırıkkanat açıklamasında “Kılıçdaroğlu illaki birileriyle helalleşmek istiyorsa kendi işlediği günahlardan başlasın. 11 yıldan beri 9 seçim kaybetti, bizden helallik istesin her şey den önce” yorumunda bulundu. Kırıkkanat ayrıca Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını belirterek, “Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?” diye sordu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklama yaparak helalleşme kararı aldığını belirtmiş, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" demişti. Grup toplantısından ise helalleşme kararının ayrıntılarına değinmişti.

MİNE KIRIKKANAT'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: "BİZDEN HELALLİK İSTESİN ÖNCE!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" çağrısına tepkiler ise ardı ardına geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen kimi isimler de tepki gösterdi. Bir tepki de Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan geldi. Geçtiğimiz gün Nokta TV isimli kanalın YouTube canlı yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ne kadar temsil ettiğini sordu. Kılıçdaroğlu eğer illaki birileriyle helalleşmek istiyorsa kendi işlediği günahlar, çünkü madem dini jargon kullanıyor, helalleşme söz konusu olunca suç değil günahtır, kendi işlediği günahtan başlasın. 11 yıldan beri 9 seçim kaybetti, bizden helallik istesin her şey den önce. Çünkü biz çok çektik. Bugün sosyal medyada insanlar '20 yılım gitti, 20 yılım' diyor. Ben 20 yaşındayken bu iktidar geldi, bugün 40-42 yaşındayım bunlardan başkasını görmedim. Çocukların hakkı var bu 20 yılda. Bu 20 yılın 11 yılı da CHP'nin hataları ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin hatalarıyla geçti. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu birileriyle illaki helallik isteyecekse önce kendi günahlarından başlamak zorunda! CHP'yi boş versin, CHP 1950'den beri iktidarda değil" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞMESİNE NASIL İNANAYIM?'"

Kırıkkanat ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 11 yılda 9 seçim kaybettiğine değinerek helalleşme çıkışına inanmadığını da şöyle dile getirdi: "(…) ''Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?"

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