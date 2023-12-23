MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video 23.12.2023 | 13:07 MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul Sarıyer’de yakalanan ve dokuz yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen terör örgütü DHKP-C üyesi Meliha A. yakalandı ve tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında aranan ve dokuz yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP-C üyesi Meliha A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Meliha A., İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.