MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video
MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul Sarıyer’de yakalanan ve dokuz yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen terör örgütü DHKP-C üyesi Meliha A. yakalandı ve tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında aranan ve dokuz yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP-C üyesi Meliha A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Meliha A., İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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