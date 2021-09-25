Video Haber Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video

Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video

Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video
25.09.2021 | 19:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 00:12
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 25.09.2021 | 19:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 25.09.2021 | 18:55
Bakan Soylu:Sınır içindeki terörist sayısı 189’a indi 10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 15:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 25.09.2021 | 15:50
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 04:48
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 25.09.2021 | 15:48
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 03:34
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 25.09.2021 | 15:46
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 02:10
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 25.09.2021 | 15:44
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te gençlere mesaj! 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaklar 28:00
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar" 25.09.2021 | 15:29
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! | Video 03:30
'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! | Video 25.09.2021 | 00:10
Sergen Yalçın’dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 06:09
Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 25.09.2021 | 00:04
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı | Video 01:19
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı | Video 24.09.2021 | 23:13
CHP’li Semih Balaban’dan KHK’yla atılan FETÖ’cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar | Video 01:14
CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar | Video 24.09.2021 | 20:00
Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum... | Video 00:59
Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum... | Video 24.09.2021 | 19:54
SON DAKİKA | 24 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:08
SON DAKİKA | 24 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 24.09.2021 | 19:53
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM’ye ‘yenilenebilir enerji’ mesajı: Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sıradayız | Video 03:15
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM’ye ‘yenilenebilir enerji’ mesajı: Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız | Video 24.09.2021 | 19:22
TEKNOFEST’te Aziz Sancar rüzgarı! Selçuk Bayraktar Sancar’ı kucaklayarak karşıladı! | Video 00:52
TEKNOFEST'te Aziz Sancar rüzgarı! Selçuk Bayraktar Sancar'ı kucaklayarak karşıladı! | Video 24.09.2021 | 18:47
Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST’te Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcıları selamladı | Video 00:13
Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcıları selamladı | Video 24.09.2021 | 16:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu bir grupla halkı selamladı. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldıran Erdoğan'ın bu görüntüsü FETÖ'cü Emre Uslu tarafından montajlandı. Üzerinde oynanmış görüntülerde Erdoğan'ın Sancar'ın elini indirdiği görülürken, muhalif gazeteciler ve siteler o anları gerçekmiş gibi paylaştı. Videonun montajsız hali ise muhalefetin yeni algı operasyonunu başlamadan bitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA