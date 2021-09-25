Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu bir grupla halkı selamladı. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldıran Erdoğan'ın bu görüntüsü FETÖ'cü Emre Uslu tarafından montajlandı. Üzerinde oynanmış görüntülerde Erdoğan'ın Sancar'ın elini indirdiği görülürken, muhalif gazeteciler ve siteler o anları gerçekmiş gibi paylaştı. Videonun montajsız hali ise muhalefetin yeni algı operasyonunu başlamadan bitirdi.