Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
23:06
10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
15:30
04:48
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 25.09.2021 | 15:48
03:34
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 25.09.2021 | 15:46
02:10
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 25.09.2021 | 15:44
01:44
28:00
03:34
01:45
03:30
06:09
Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 25.09.2021 | 00:04
01:19
01:14
00:59
02:08
03:15
00:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu bir grupla halkı selamladı. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldıran Erdoğan'ın bu görüntüsü FETÖ'cü Emre Uslu tarafından montajlandı. Üzerinde oynanmış görüntülerde Erdoğan'ın Sancar'ın elini indirdiği görülürken, muhalif gazeteciler ve siteler o anları gerçekmiş gibi paylaştı. Videonun montajsız hali ise muhalefetin yeni algı operasyonunu başlamadan bitirdi.