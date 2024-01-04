Mossad ajanları sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi | Video
İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerine bugün de devam edilecek.
Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk çerçevesinde olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.
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