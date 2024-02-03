Video Haber Murat Kurum’dan yeni metro hattı müjdesi! “1 Nisan sabahı başlıyoruz" | Video
Murat Kurum’dan yeni metro hattı müjdesi! “1 Nisan sabahı başlıyoruz

Murat Kurum’dan yeni metro hattı müjdesi! “1 Nisan sabahı başlıyoruz" | Video

03.02.2024 | 16:25

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'da lafla, dedikoduyla geçen 5 yılı, hizmete verilen 5 yıllık arayı Beylikdüzülü kardeşlerimizle bitireceğiz. Beylikdüzü'nün gönlünün muradı neyse o olacak." dedi. İlk hedeflerinin Beylikdüzü'ndeki trafik sorununa yönelik olacağını kaydeden Kurum, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle başlayacaklarını söyledi.

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