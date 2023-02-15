Video Haber Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı | Video
Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı | Video

Müslüman olan Çinli kurtarma görevlisi, barınma merkezi olarak kullanılan camiye 500 yuan bağışladı | Video

15.02.2023 | 19:50

Malatya’daki deprem bölgesinde Müslüman olan Çinli arama kurtarma personeli Jun Cang, depremzedelerin barınma merkezi olarak kullanılan Buhara Camii'ye 500 yuan bağışladı.

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