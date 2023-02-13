Mustafa Aslan (Kâhtalı Mıçe) depremde 25 yakınını kaybetmişti! Deprem anını anlattı! | Video
Mustafa Aslan (Kâhtalı Mıçe) depremde 25 yakınını kaybetmişti! Deprem anını anlattı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:26
05:46
01:58
Kahramanmaraş’ta 7,6’lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2023 | 22:25
00:32
Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video 13.02.2023 | 21:35
04:15
TSK’ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı | Video 13.02.2023 | 21:00
01:29
05:27
06:13
Gaziantep'te depremde devrilen 6 tren kaldırıldı | Video 13.02.2023 | 18:34
00:26
182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video 13.02.2023 | 18:22
01:05
00:16
01:28
02:13
Kadın ve Demokrasi Vakfı Yöneticileri deprem bölgesine gitti | Video 13.02.2023 | 16:28
00:10
02:45
08:28
09:37
00:15
00:27