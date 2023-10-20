Video Haber "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatının hazırlıkları sürüyor | Video

"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatının hazırlıkları sürüyor | Video

20.10.2023 | 10:35

Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da düzenleyeceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak askeri tatbikatı için hazırlıklar devam ediyor.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı için hazırlıklar ara verilmeden devam ediyor. Yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikatlarda yer alacak ordu birimlerinin, konuşlandırma noktalarından belirlenen arazilere hareket ederek savaş araçlarının hazır duruma getirilmesi görevini icra ettikleri belirtildi. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak tatbikatların temel amacının birliklerin etkileşiminin sağlanması, savaş yönetiminin iyileştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve askeri personelin profesyonelliğinin daha da artırılması olduğu kaydedildi.
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı, 23-25 Ekim'de Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.
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