Mustafa Sarıgül ile Turan Tüysüz arasında gerginlik! Sarıgül: "Burası alacak meselesinin yeri değil" | Video

TBMM'de, eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edildi. Sarıgül, "Geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu. Ben de 'Tanımıyorum sizi, bunun yeri burası değil' dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Geçmiş dönem vekillik yapmış arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önce tanıyorum fakat çok değişmiş. Son derece üzüldüm, içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Konuşma şekli hoş değildi." diyerek söz konusu olayın fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.