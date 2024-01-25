Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı...

İstanbul Sarıyer’de bellerinde silahlarla müzikhole giren 5 kişilik grup müzikhol çalışanlarınca dışarı çıkarılınca motosikletlerle geri dönerek müzikholü kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından polis inceleme yaparken tekrar geri dönen saldırganlar tekrar müzikholü taradı. Çıkan çatışmada 2’si polis 4 kişi yaralanırken Mehmet Salih Şalıslıoğlu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Çalışma Başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.