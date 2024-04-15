Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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