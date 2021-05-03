Video Haber Nihat Hatipoğlu | Gıybet amelleri tüketir

Nihat Hatipoğlu | Gıybet amelleri tüketir

Nihat Hatipoğlu | Gıybet amelleri tüketir
03.05.2021 | 12:54

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Nihat Hatipoğlu'nun 03.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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