Nusaybin ilçe Kaymakamı Çakır; Sevgi varsa engel yoktur
Mardin’in Nusaybin ilçe Kaymakamı Evren Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için özel bir program organize etti. İlçedeki bir dinlenme tesisinde düzenlenen etkinliğe, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
Nusaybin ilçe Kaymakamı Çakır; Sevgi varsa engel yoktur 05.12.2024 | 22:32
00:08
Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı 05.12.2024 | 22:30
00:42
Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda: “Kahraman yol arkadaşlarım…” 05.12.2024 | 21:48
03:04
Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü 05.12.2024 | 18:50
04:09
09:10
06:55
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi | Video 05.12.2024 | 08:39
00:31
Gürz-28 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı | Video 05.12.2024 | 08:39
05:20
04:57
'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 05.12.2024 | 08:07
14:22
Dünya televizyonlarında ilk: A Haber Hama'da! 04.12.2024 | 22:30
00:35
Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı 04.12.2024 | 19:14
19:12
00:23
Bakan Işıkhan, "Asgari ücret" süreci için gün verdi | Video 04.12.2024 | 15:20
01:50
Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 04.12.2024 | 12:33
12:04
00:49
02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28