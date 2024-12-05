Nusaybin ilçe Kaymakamı Çakır; Sevgi varsa engel yoktur

Mardin’in Nusaybin ilçe Kaymakamı Evren Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için özel bir program organize etti. İlçedeki bir dinlenme tesisinde düzenlenen etkinliğe, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.