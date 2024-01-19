Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! | Video
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci bugün karne heyecanını yaşadı. Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestir tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileklerinde bulunup "Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.
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