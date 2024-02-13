Video Haber Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video

Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video

13.02.2024 | 09:14

Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan, 250 bin metrekare arazi üzerine kurulan 987 yataklı şehir hastanesinin inşaatı yüzde 93’e ulaştı.

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Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Yapım çalışmalarının da devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede 1020 adet de sismik izolatör bulunuyor.

"ESKİDEN BURADA ÇAKAL BİLE GEZMEZDİ, ŞİMDİ KOCAMAN HASTANE VAR"
Şehir Hastanesi'ni değerlendiren vatandaşlardan Mesut Zengin, "Çok güzel bir yatırım. Ordu için bundan güzel bir yatırım ancak özellikle bu hastaneyi istemeyenler de var. Onlar gelip görsünler. Eskiden burada çakal bile gezmezdi, şimdi çakalın gezmediği yerde hastane var. Ordu için çok büyük bir ihtiyaçtı. Mevcut hastaneler artık yetmiyordu. Burası sadece Ordu'ya değil çevre illere de hizmet verecek. Bir yanı çevre yolu, bir yanı hastane, bundan daha güzel yatırım olmaz" diye konuştu.

"ÇOK İHTİYAÇ VARDI"
Hasan Ertaş isimli vatandaş hastanenin büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade ederek, "Çok güzel bir hastane ve yatak sayısı da fazla. Bölgenin en güzel hastanesi olacak. Memleketimizde ihtiyaç da çok vardı. Zaten büyük kısmı da tamamlandı. Bu yıl açılır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"YAPILAMAZ DENİLENLER YAPILDI"
Hastanenin yapıldığı mahalle sakinlerinden Cahit Zengin ise mevcut hastanelerde randevuların zorlaştığını söyledi. Zengin, "Ordu için adeta velinimet. Burası çevre yolunun da kenarında, Ordu ve Türkiye için çok büyük bir yatırım. Kaba inşaatının yüze 90'dan fazla olduğunu biliyorum. Bu hükumetin bunu bitireceğine inanıyorum. Ordu'ya havalimanı yapılmaz dediler yapıldı, hastane olmaz dediler oldu, çevre yolu olmaz dediler o da yapılıyor" şeklinde konuştu.

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