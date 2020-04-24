Oruç tutarak nasıl zayıflanır? Oruç için ne kadar su içmeliyiz? Ramazan'da neden kilo alınır? | Video
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Ramazan ayında oruç tutarak kilo vermek mümkün mü? Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında neleri yanlış yapıyoruz? Diyetisyen Çağatay Demir, Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıkları, beslenmede yapılan yanlışların vücut üzerindeki etkileri ve doğru beslenme yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu...