Oy verme işlemi sona erdi! YSK Başkanı'ndan ilk açıklama | Video

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.