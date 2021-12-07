Özlem Doğaner, gıdada fiyat oyunlarının perde arkasını anlattı! Üretici-market arasındaki fiyat farkı 9 katına ulaştı... | Video

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber ekranlarında gıdadaki fiyat oyunlarının perde arkasını anlattı. Doğaner, özellikle 'Ahlaki erozyon' vurgusuyla yaptığı anlatımda, "Eskiden namuslu insanlar bir tavır koyarlardı ve daha etkili olurdu. Satmıyorum derlerdi, biterdi. Şimdi yandaki dükkan senden daha fazla para kazanıyorsa sen niye kazanmıyorsun diye seni daha kötü bir durumdaymış göstermeye çalışıyor. Bu ahlaki erozyona neden oluyor. Ahlaki erozyon enflasyondaki en büyük yük." dedi. Üretici ile market arasındaki fiyat farkının 9 kata ulaştığını ifade eden Doğaner, "Üretici 50 kuruşa üretiyor markete 4.50’ye geliyor. Yüzde 790’lık bir fiyat farkı o zamla bu zamla açıklayabileceğimiz bir şey değil." dedi. Doğaner ayrıca fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara daha ciddi cezaların masada olduğunu söyledi.