Pendik’te bebeğini birinci kattan attı: Bebek yoğun bakımda, annesi cezaevinde
Pendik’te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne A.Y., annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç., gözaltına alınmalarının ardından bugün adliyeye getirildi. Şüphelilerden A.Y.’nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi savcılıktan serbest kalırken A.Y. tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüpheli kadın Hakimlikçe “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
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