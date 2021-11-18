PKK elebaşı Ali Haydar Kaytan operasyonla öldürüldü! Cesedi gömen teröristler de infaz edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
05:08
00:24
00:35
Son dakika! PKK için dev operasyon başladı! 700 personel katılıyor | Video 18.11.2021 | 09:29
00:45
01:14
27:21
00:49
SOLOTÜRK’ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri | Video 17.11.2021 | 18:17
00:45
00:15
07:08
41:38
Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda 17.11.2021 | 16:00
05:44
05:42
Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:03
49:25
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
00:41
Ankara'da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 17.11.2021 | 12:51
09:15
01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
04:21
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
02:16
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.