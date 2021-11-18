Video Haber PKK elebaşı Ali Haydar Kaytan operasyonla öldürüldü! Cesedi gömen teröristler de infaz edildi | Video
PKK elebaşı Ali Haydar Kaytan operasyonla öldürüldü! Cesedi gömen teröristler de infaz edildi | Video

PKK elebaşı Ali Haydar Kaytan operasyonla öldürüldü! Cesedi gömen teröristler de infaz edildi | Video

18.11.2021 | 12:04

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PKK elebaşı Ali Haydar Kaytan operasyonla öldürüldü! Cesedi gömen teröristler de infaz edildi | Video 01:03
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

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