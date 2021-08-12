Video Haber PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video

PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video

PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video
12.08.2021 | 23:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 01:13
Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 13.08.2021 | 00:57
Son dakika: Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik | Video 17:26
Son dakika: Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik | Video 13.08.2021 | 00:06
PKK’nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video 01:27
PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video 13.08.2021 | 00:13
PKK’nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video 01:18
PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video 12.08.2021 | 23:46
İngiltere’nin Plymouth kentinde silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi | Video 00:49
İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi | Video 12.08.2021 | 23:23
ABD’den Kabil Büyükelçiliği kararı | Video 00:54
ABD’den Kabil Büyükelçiliği kararı | Video 12.08.2021 | 22:11
Başkan Erdoğan açıkladı! Selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 17’ye yükseldi | Video 00:52
Başkan Erdoğan açıkladı! Selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 17'ye yükseldi | Video 12.08.2021 | 21:23
SON DAKİKA | 12 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:46
SON DAKİKA | 12 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 12.08.2021 | 20:38
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video 09:03
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video 12.08.2021 | 19:14
Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video 01:31
Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video 12.08.2021 | 18:34
İran sınırındaki duvarlar yükseliyor | Video 06:03
İran sınırındaki duvarlar yükseliyor | Video 12.08.2021 | 18:05
Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video 00:49
Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video 12.08.2021 | 17:50
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara’da | Video 10:51
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Sudan Devlet Başkanı Ankara'da | Video 12.08.2021 | 16:54
SON DAKİKA İstanbul Sarıyer’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:46
SON DAKİKA İstanbul Sarıyer'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.08.2021 | 16:41
Bakan Soylu, kurtarma anına bizzat şahitlik etti | Video 00:59
Bakan Soylu, kurtarma anına bizzat şahitlik etti | Video 12.08.2021 | 16:03
Van’da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 07:46
Van'da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 12.08.2021 | 14:40
Haşmet Babaoğlu | Sakin... N’olur sakin! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Sakin... N’olur sakin! 12.08.2021 | 14:19
Hasan Basri Yalçın | Afganistan nereye? 03:12
Hasan Basri Yalçın | Afganistan nereye? 12.08.2021 | 14:17
Yavuz Donat | 35 bin ‘feet’te gündem 08:04
Yavuz Donat | 35 bin ‘feet’te gündem 12.08.2021 | 14:15
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video 02:10
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video 12.08.2021 | 13:40

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi ailesine verildi. Şehit Bali'nin birkaç gün önce nişanlandıktan sonra ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi. Öte yandan hain saldırıya hemen karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA