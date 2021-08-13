PKK'nın hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu | Video

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi ailesine verildi. Şehit Bali'nin birkaç gün önce nişanlandıktan sonra ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi. Öte yandan hain saldırıya hemen karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.