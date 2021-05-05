Video Haber PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki ‘tahliye’ ticareti MASAK raporunda | Video

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki ‘tahliye’ ticareti MASAK raporunda | Video

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki ‘tahliye’ ticareti MASAK raporunda | Video
05.05.2021 | 16:54

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Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan ‘tahliye’ ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıdı. Örgüte finans desteği için ‘infak’ adı altında para topladıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul’da yakalanan DEAŞ sempatizanı 16 şüphelinin, söz konusu paraları Suriye'nin kuzey doğusunda PYD/YPG kontrolündeki El-Hol Kampında tutulan kadın DEAŞ'lıların salıverilmesi için gönderdikleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen son operasyon, bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de elindeki radikal akımlara meyilli DEAŞ'lı teröristleri para karşılığı serbest bıraktığını bir kez daha ortaya koydu. MASAK raporlarına yansıyan bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Polisi, DEAŞ'a fon sağlamakla suçlanan ve 'infak' adı altında aracı kişiler üzerinden para transferi yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kentin 10 ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgüte finansal destek sağlamakla suçlanan şüphelilerin, toplanan paraları bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki El-Hol Kampı'nda rehin tuttuğu DEAŞ üyesi kadınların salıverilmesi için kullandıkları ve para transferini bu nedenle gerçekleştirdikleri belirlendi. MASAK raporu doğrultusunda yapılan çalışmalarda, çeşitli sosyal medya platformlarında organize olup, para toplandığı ve bu paraların transferinin de kurumsal yapılar dışında 'aracı' kişiler üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi.

Daha önceki istihbarat raporlarında, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın kamplarda tutulan mensuplarını para karşılığı serbest bıraktığı ve Türkiye'ye yönelik eylem şartı koştuğu bilgileri yer almıştı. Aynı raporlarda, PKK'nın Fırat'ın doğusunda şimdiye dek kontrolsüz olarak serbest bıraktığı DEAŞ'lı terörist sayısının 6 bini bulduğu aktarılırken, örgütler arasındaki 'rehine ticaretinde' serbest bırakmak için alınan 'tahliye parası'nın ise milyonlarca dolara ulaştığı ifade edilmişti.

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