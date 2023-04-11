Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama | Video
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi.
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