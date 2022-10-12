Rusya Devlet Başkanı Putin, doğal gaz akışını kestiği için zor günler yaşayan Avrupa ülkelerine önemli mesajlar verdi. Putin, "Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz sağlamaya hazırız. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz." ifadelerini kullandı. Putin’in bu açıklamalarını Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı A Haber ekranlarında değerlendirdi.