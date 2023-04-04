SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan son yolculuğuna uğurlandı | Video
Değerli çalışma arkadaşımız, SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, gazetedeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Arslan, Turkuvaz Medya binasında düzenlenen törenin ardından yarın Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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