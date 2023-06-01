Sağanak sele neden oldu, bazı ev ve ahırları su bastı | Video
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı evlere su bastı bazı tarıma arazileri sular altında kaldı. Sen anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
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