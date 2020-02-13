Video Haber Sebze ve meyvelerdeki ilaç artıkları (pestisitler) nasıl temizlenir? | Video

Sebze ve meyvelerdeki ilaç artıkları (pestisitler) nasıl temizlenir? | Video

Sebze ve meyvelerdeki ilaç artıkları (pestisitler) nasıl temizlenir? | Video
13.02.2020 | 17:46

Günümüzdeki her meyve ve sebzede pestisit bulunabiliyor. Gıdaları zararlı ilaçlardan arındırmak ise mümkün olan yollar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları Uzm. Dr. Eyüp Yılmaz A Haber’e anlattı.

UZMN. DR. EYÜP YILMAZ "İYONİZER SU SEBZE VE MEYVENİN ORJİNAL TADINI ALMAMIZI SAĞLAR"

Uzm. Dr. Eyüp Yılmaz: "Bizler yaşam içerisinde artık pestisitlerden kurtulamıyor ve onlardan kendimizi soyutlayamıyoruz. Herkesin pestisit olmayan ürünlere ulaşma şansı ise yok. Bu durumda kullanılabilir bir yöntem var, pH değeri 11 buçuk olan bir su ile (iyonizer) sebzelerimizi yıkarsak sebze ve meyvelerin üzerindeki zararlı maddelerden arındırmış oluruz ve yiyeceğin orijinal tadına varırız. İyonizer su, suyun mikro parçacıklarına bölünmüş halidir ve çözücü gücü binlerce kat yükseltilmiş su demektir. Bu Su etkin hale gelerek meyve ve sebzenin üzerindeki pestisitleri akıtıyor. Japonya'da iyonizer su çok büyük bir tansiyon düşürücü, ağrı kesici ve bağırsak temizleyicisi olarak kullanılıyor. Evde bu suyu bulundurduğunuz zaman adeta tıbbı bir cihaz görevi görecektir." ifadesinde kullandı.

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