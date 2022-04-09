Video Haber Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti | Video
Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti | Video

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti | Video

09.04.2022 | 20:38

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Tekirdağ'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yılı etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile şehit bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında duygusal anlar yaşandı.

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