Şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu | Video

Rize’de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükselince Salarha vadisinde dere karayoluna taştı. Kara yolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle kopmalar yaşandı. Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi.