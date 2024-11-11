Şirin Teyzenin Atatürk sevgisi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ev hanımı Şirin Biricik, Muratlı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programında okuduğu şiirle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
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