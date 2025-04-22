Video Haber Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan yeni açıklama | Video
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan yeni açıklama | Video

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan yeni açıklama | Video

22.04.2025 | 14:22

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Doktorlar, kalbin sağ tarafında kasılmalar başladığını belirterek, hayati tehlikenin devam ettiğini kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan yeni açıklama | Video 02:33
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlardan yeni açıklama | Video 22.04.2025 | 14:22
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Erken seçim’ açıklaması | Video 02:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Erken seçim' açıklaması | Video 22.04.2025 | 14:22
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamından çarpıcı sözler | Video 02:46
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamından çarpıcı sözler | Video 22.04.2025 | 13:29
İmamoğlu’nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 02:55
İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 22.04.2025 | 09:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 01:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 22.04.2025 | 08:57
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 05:28
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 21.04.2025 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 02:56
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 21.04.2025 | 15:31
Başkan Erdoğan: Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz | Video 21:38
Başkan Erdoğan: "Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz" | Video 21.04.2025 | 15:31
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor | Video 02:28
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor | Video 21.04.2025 | 14:53
DEM heyeti İmralı’ya gidiyor | Video 02:38
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor | Video 21.04.2025 | 14:53
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi 03:17
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi 21.04.2025 | 12:40
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 01:06
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 21.04.2025 | 10:11
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti | Video 01:45
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 00:32
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 20.04.2025 | 12:48
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 03:45
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 19.04.2025 | 23:35
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:17
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.04.2025 | 17:59
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir... | Video 25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı | Video 01:00
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı" | Video 18.04.2025 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY