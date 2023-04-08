Son anketten dikkat çeken sonuç! Canlı yayında açıkladı: İşte AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Genel Seçimlerin yapılacağı güne kilitlenirken, yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. A Haber ekranlarında anket sonuçlarını değerlendiren siyasal iletişimci Ferhat Murat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.