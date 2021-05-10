SON DAKİKA: 1-7 Mayıs illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum... | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, tedbir ve kısıtlamaların etkisini daha çok göstereceğini ifade etti. İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada İstanbul yine zirvede yer aldı. Peki İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte il il haftalık Kovid-19 vaka sayıları...