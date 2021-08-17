SON DAKİKA | 17 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
01:29
00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
09:38
01:43
02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
01:29
02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
00:47
04:01
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 17.08.2021 | 16:14
07:21
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 17.08.2021 | 15:47
04:37
13:45
00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
01:44
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 17.08.2021 | 12:30
02:39
15:34
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Çorum, Ardahan ve Mersin mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...