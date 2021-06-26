SON DAKİKA: 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve kısa sürede sınırlarını aşan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere yükselen koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra tam kapanma kararı alındı. Bu karar kısa süre de etkisini gösterirken, koronavirüs vaka ve vefat sayıları aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Alınan olumlu sonuçlarla birlikte normalleşme adımları atılırken, vaka sayısı 5 bin bandında seyretti. Dün vaka sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...