Son Dakika: 3. MİLGEM denize indi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar bugün denize indi. İstanbul Tersane Komutanlığında yapılan törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı. İşte MİLGEM korvet gemisinin muhteşem özellikleri...