Son Dakika: 3. MİLGEM denize indi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

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OTOMATİK OYNAT
15:00
04:53
Hilal Kaplan | Anneliği konuşalım 25.11.2022 | 16:52
03:01
Melih Altınok | Sayın Bakan bu oyunu bozun 25.11.2022 | 16:38
03:48
Mehmet Barlas | Panik yaşayan teröristler, ABD'den yardım istedi 25.11.2022 | 16:34
02:18
00:56
Suriyelilerden operasyona tam destek! | Video 25.11.2022 | 14:33
19:14
02:54
04:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım! | Video 25.11.2022 | 09:24
07:01
İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video 25.11.2022 | 08:39
01:31
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video 24.11.2022 | 23:12
00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 24.11.2022 | 22:45
00:16
03:29
Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 24.11.2022 | 21:20
00:09
Mersin’de motoru alev alan araç cayır cayır yandı | Video 24.11.2022 | 21:18
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00:48
Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video 24.11.2022 | 20:59
00:49
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 24.11.2022 | 16:31
02:49
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Okan Müderrisoğlu | "Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et!" 24.11.2022 | 16:16
Son dakika haberi: Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar bugün denize indi. İstanbul Tersane Komutanlığında yapılan törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı. İşte MİLGEM korvet gemisinin muhteşem özellikleri...