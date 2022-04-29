Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi: Haddini aştı... | Video

Son dakika haberleri: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması Almanya'yı rahatsız etti. Almanya, son derece küstah bir adım atarak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki göstererek, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi. Türkiye tam bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, "Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.