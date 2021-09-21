Video Haber Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video
21.09.2021 | 20:55

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Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:23
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Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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