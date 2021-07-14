Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kurban Bayramı öncesi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne değinen Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur." dedi. Müsilaj temizliğiyle ilgili sevindiren haberler aldıklarını dile getiren Sözcü Çelik, "Marmara'da son 5 gündür müsilaj görülmedi. 11 bin metreküpe yakın müsilaj temizlendi." ifadelerini kullandı.