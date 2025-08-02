Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye her zaman Suriye halkının yanında!" | Video
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun somutlaşmış halidir" açıklamasında bulundu.
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