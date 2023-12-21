Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar
Son dakika... AK Parti'de "aday" mesaisi sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
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