Video Haber Son Dakika: AK Parti'de olağanüstü toplantı | Video
Son Dakika: AK Parti'de olağanüstü toplantı | Video

Son Dakika: AK Parti'de olağanüstü toplantı | Video

23.08.2022 | 14:06

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OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: AK Parti’de olağanüstü toplantı | Video 02:53
Son Dakika: AK Parti'de olağanüstü toplantı | Video 23.08.2022 | 14:06
Mahmut Övür | 6’lı masanın ’tek adamı’ Kılıçdaroğlu’nu bekleyen süpriz 04:04
Mahmut Övür | 6'lı masanın 'tek adamı' Kılıçdaroğlu'nu bekleyen süpriz 23.08.2022 | 13:50
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın yolu 02:11
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın yolu 23.08.2022 | 13:44
Mehmet Barlas | Dugin suikastı Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sertleştirecek 03:08
Mehmet Barlas | Dugin suikastı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sertleştirecek 23.08.2022 | 13:41
Gürcistan’daki orman yangını 3 gündür devam ediyor | Video 01:26
Gürcistan’daki orman yangını 3 gündür devam ediyor | Video 22.08.2022 | 22:08
6’lı masada neler konuşuldu? | Video 01:33
6'lı masada neler konuşuldu? | Video 22.08.2022 | 20:24
Son dakika haberi | 6’lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş’a kapıları kapattı | Video 02:01
Son dakika haberi | 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş'a kapıları kapattı | Video 22.08.2022 | 20:22
Başkan Erdoğan’dan öğrencilere kaynak kitap müjdesi | Video 01:18
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kaynak kitap müjdesi | Video 22.08.2022 | 19:51
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video 46:30
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video 22.08.2022 | 19:52
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video 05:33
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video 22.08.2022 | 19:25
Başkan Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL | Video 01:40
Başkan Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL | Video 22.08.2022 | 19:27
Bursa’da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video 01:26
Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video 22.08.2022 | 19:08
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren havrita.coma erişim engellendi | Video 03:12
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi | Video 22.08.2022 | 18:28
İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi | Video 03:17
İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi | Video 22.08.2022 | 18:13
Rus Güvenlik Servisi görüntüleri yayınladı! Ukrayna özel servisi yaptı | Video 02:15
Rus Güvenlik Servisi görüntüleri yayınladı! Ukrayna özel servisi yaptı | Video 22.08.2022 | 18:00
Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 00:31
Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 22.08.2022 | 17:54
Dedeağaç ABD’nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı | Video 01:27
Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı | Video 22.08.2022 | 17:35
Bakan Akar’dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru açıklaması | Video 03:09
Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’dan terör suçlusu HDP’lilere ziyaret 00:11
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret 22.08.2022 | 16:34
Mehmet Barlas | Dugina suikastının ardında kimler var? 03:06
Mehmet Barlas | Dugina suikastının ardında kimler var? 22.08.2022 | 16:05

Son dakika haberi: AK Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek. Kritik toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek...

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