Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: "İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir" | Video

30.10.2025 | 16:29

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşına geçti. Başkan Erdoğan; "Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Merz; "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.