SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ilk açıklama! | Video

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul ettiği bildirildi. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ergün Atalay, asgari ücretin en geç perşembe gününe kadar açıklanmasını beklediğini ifade etti.